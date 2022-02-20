高雄鹽埕區「城中城大樓」遭大火摧殘後，被鑑定為危樓，目前正執行拆除作業，但近日卻遭附近民眾控訴大樓拆除過程中塵土飛揚，嚴重影響民眾生活品質，高市府環保局獲報後，立即派員稽查，由於施工廠商沒有做好揚塵防制作業，將依違反空汙法開罰，最重可處500萬罰鍰。

高雄城中城大火造成46人死亡，由於大樓火害嚴重，被三大技師公會聯合鑑定為危樓，去年12月開始執行拆除作業，預計今年4月底前完工，城中城大樓將夷為平地，但近日卻有許多民眾反映，拆除作業過程中揚塵滿布，空氣品質極差，只要停在附近的車輛表面都有一層灰。

對此，高市府環保局稽查科長陳偉德表示，接獲民眾陳情後，已立即派人到現場稽查，將針對施工廠商沒有做好揚塵防制部分，以違反空氣汙染防制法第32條予以舉發，裁處金額為10萬元以上、500萬以下罰鍰。

高市府工務局指出，城中城大樓經過嚴重火害已屬危樓，結構性差且表面碳化成粉塵化，拆除時極易產生煙塵，且近日受東北季風影響，土石運棄時擾動造成大量粉塵影響鄰近住戶生活，除責令拆除廠商立即暫停施工加強灑水及防護作業外，針對拆除場域內、外所設置的防塵網、隔音棉及灑水設施全面檢查，並依契約規定予以開罰。