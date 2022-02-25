俄烏戰事影響，周四日本天然橡膠期貨漲近1.4%，由於俄羅斯襲擊烏克蘭主要城市，引發市場對全球能源供應緊張的擔憂，亦激勵倫敦原油期價直飆近105美元，並創8年來高價，而油價上漲促使合成橡膠價格會更高，導致用戶轉向天然橡膠，推助市場買盤強勁；其中大阪OSE交易所指標7期貨漲1.37%，報每公斤258.9日圓，新加坡SICOM-RSS3 3月期貨跌2.38%，報每公斤217.7美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲0.39%，收於每噸14070元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場漲跌互見，因泰國越冬季節，導致原材料產量下降，支撐價格走高，冬季影響橡膠樹在脫落舊葉，在等待長出新葉時，暫時減緩乳膠生產的時間，帶動泰國橡膠現貨漲逾一年高價。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.69%，報每公斤73.69泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌1.2%，報現貨價每公斤184.65美分。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)