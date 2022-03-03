油價升逾8年高價，提振周三亞洲天然橡膠期貨反彈收漲；因烏克蘭衝突加劇，美國擴大對俄羅斯制裁，國際油價連3日飆漲，累漲近20%，引發投機買盤積極回補，由於合成橡膠來源於原油，而油價上漲可能會導致輪胎製造商和其他合成橡膠用戶，轉向採購更多天然橡膠，亦支撐膠價進一步走高。

其中大阪OSE交易所指標8期貨漲1.17%，報每公斤259.9日圓，新加坡SICOM-RSS3 4月期貨漲1.85%，報每公斤226美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲1.57%，收於每噸13940元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場走高，俄羅斯銀行受到製裁後油價上漲，致原油運輸的貿易融資受阻，而有一些交易商在已吃緊的市場中選擇避開俄羅斯供應，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.41%，報每公斤74.35泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.8%，報現貨價每公斤182美分。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)