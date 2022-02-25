雨終於停了！228連假天氣曝 氣象局春季展望記者會

海洋聖嬰指標（ONI）已連續5個月低於負0.5，代表2021年至2022年是繼2020年至2021年後的再一次反聖嬰事件，中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，反聖嬰已達成熟期，強度於春季逐月漸弱，預估今年3月至5月氣溫以接近正常值機率最大、雨量則以偏少機率大。

針對春季氣溫，呂國臣表示，3月至4月仍受到冷空氣影響，但5月趨近於正常，整體以正常機率最大；至於雨勢部分，3月至4月受到偏東風距平影響，水氣傳送少，但南海海溫偏高，受鋒面及華南水氣影響時，仍有較大雨勢發生可能，5月進入梅雨期，降雨變動性大，預估整體以正常至偏少機率大。

呂國臣提醒，3、4月的台灣進入春季，天氣系統移動快速，且常會有鋒面系統在台灣附近形成，由於受對流增強的影響，可能會帶來較大的雨勢，並有伴隨雷雨發生的機會，應注意防範；台灣的西部地區、金門、馬祖在春季期間常會有局部性濃霧出現，民眾也要特別留意行車與航行安全。