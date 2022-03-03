消息面：

1.美國人力資源服務公司ADP公布，美國2月民間就業增加47.5萬人，遠優於1月的減少30.1萬人，並超出市場預期的增加37.5萬人，顯示美國就業成長動能轉強。

2.歐盟周三發布公報，將7家俄羅斯銀行從國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）中踢除，並表示這些銀行有10天緩衝時間結算其SWIFT業務。這7家遭到制裁的俄國銀行包括俄羅斯第二大銀行—俄羅斯外貿銀行（VTB Bank），以及Bank Otrkitie、Novikombank、Promsvyazbank、Bank Rossiya、Sovcombank和俄羅斯國有開發銀行（VNESHECONOMBANK）。歐盟並未將俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和Gazprombank逐出SWIFT，因為這兩家銀行是俄羅斯石油和天然氣貿易的主要支付管道。

3.聯準會主席鮑爾周三前往眾議院金融服務委員會進行半年一度的貨幣證策報告，他表示，基於通膨居高不下、經濟需求強勁，以及勞動力市場「非常緊張」，聯準會有必要在3月會議調升利率，但由於俄烏戰爭和俄國受到的國際制裁使美國經濟前景面臨高度不確定性，因此他傾向在3月會議升息25基點。然而他表示，如果通膨持續高漲，聯準會也可能在某次會議升息50個基點。此外，鮑爾表示，啟動升息周期後將開始縮減資產負債表，但尚未敲定何時啟動縮表的時間。

4.聯準會發布轄區經濟報告《褐皮書》，稱美國經濟在1月中期至2月中期這段期間呈現溫和（modest）至適度（moderate）擴張，同時通膨壓力擴大到更多領域，而雇主仍然面臨缺工問題。不過大部分地區的受訪者認為未來半年美國整體經濟前景仍然穩定且樂觀。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少259.7萬桶，市場預期為增加274.8萬桶。汽油庫存減少46.8萬桶，少於市場預期的減少137.5萬桶。餾分油庫存減少57.3萬桶，少於市場預估的減少172.6萬桶。

6.《華盛頓郵報》援引消息人士報導，美國政府準備加大對俄羅斯的制裁力道，將更多俄羅斯的寡頭權貴們納入制裁名單，最快於本周公布相關措施。消息人士表示，部分美國新納入的制裁對象已經被列入歐盟周一發布的制裁名單中，其中包括俄國鋼鋁大亨Alisher Usmanov。

7.美國財政部長葉倫表示，美國和西方盟友已經凍結俄羅斯央行一半的資產，俄羅斯銀行系統高達8成的資產已經被封鎖，現在俄羅斯的經濟處境越來越孤立，如果俄羅斯總統普丁進一步升級對烏克蘭的攻擊，美國與其盟友將讓普丁和支持他的寡頭權貴們承受更嚴厲的後果。葉倫表示，過去幾周美方已經制裁普丁和許多俄國權貴，現在美國正在和盟友組成一個特別工作小組，將持續找出、凍結和扣押這些人在世界各地的財富。她並表示，制裁俄羅斯不會對美國經濟造成重大影響，因為美俄之間的貿易與金融關聯有限，但俄烏衝突進一步推升能源價格可能對美國造成影響。此外，她表示，為了增強國內經濟，美國需要更強力的經濟政策。