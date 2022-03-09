俄羅斯入侵烏克蘭行動仍在持續，多家跨國企業陸續宣布暫停在俄羅斯的營運，或實施制裁。《紐約時報》引述美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的警告，美國可能會對無視俄羅斯制裁的中國公司採取「毀滅性」的行動，可能將會切斷其生產產品所需的美國設備和軟體供應，並直指若發現中芯等這類中資高科技企業向俄羅斯出售芯片及提供先進技術，會將其「關閉」。

雷蒙多表示，近年中國和俄羅斯加強了貿易聯繫，儘管俄羅斯入侵別國，中國仍對俄方表示了一定的聲援。俄羅斯肯定會向其他國家示好，以結束制裁和出口管制。若美國發現任何中資公司繼續向俄羅斯供貨，例如中芯向俄羅斯出售芯片，將面臨嚴厲的懲罰。

香港《經濟日報》報導，針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國、歐盟和其他政府已發布全面制裁和出口管制。出口管制禁止向俄羅斯和白俄羅斯出售部份高科技產品，包括先進的半導體。美國的出口管制不僅適用於美國公司，也適用於世界任何地方使用美國軟體或技術製造產品的公司，其中包括許多中國公司。