364天期定期存單由中央銀行每月固定發行，4日將有新單新台幣1700億元上市，吸引市場游資多達3600億元進場搶標。3日開標結果，得標加權平均利率0.397％，和上月的0.399％，僅相差0.2個基本點，靠向1月的0.396％，反映出今年前3個月的利率走向近乎在持平水位。

金融業者指出，364天期定存單是業者很單純的現金管理，央行固定發行的開標利率走向，反而對市場較有參考意義。像近3個月的持平走勢，可說是在等待美國聯準會（Fed）3月升息的最後決定，但仍難敵年後閒置資金大舉回籠的積極搶標，此次投標資金倍數2.12倍，可見一般。

根據美聯準會主席鮑威爾2日的公開說法，高通膨還在繼續走高，「願意加息幅度超過25個基本點的水平」。同時，央行將在3月17日舉行第一季理監事聯席會議，高通膨下的政策利率是理事們討論的重要議題。國內金融業者評估，3日的得標加權平均利率0.397％，恐怕下個月就看不到這個數據。