中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率0.511％、創2年新高，且已連續11期上揚，較去年12月標售時的0.489％，走高2.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），投標倍數大增至2.54倍、創15個月新高。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，吸引1526億元資金進場搶標，投標倍數大增，得標加權平均利率雖上升至0.511％，但低於市場預估的0.53～0.55％區間，得標比率僅不到四成的39.32％。

銀行資金調度主管表示，美國聯準會（Fed）1月利率決策會議紀錄，市場解讀3月升息及縮減資產負債表，我央行也表示跟進升息的可能，代表利率風險升高，反應在本期得標利率續走揚。但1月因應農曆年前資金週轉需求高峰，暫停標售一期，加上年後資金回籠的效應，使得搶標資金相對積極。

央行在2013年8月開始標售100億元2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月增為200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元，並一直到2020年底均不變。2021年2月及4月連二次上調，分別增加至600億元及800億元，但11月降回600億元。