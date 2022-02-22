門口經常大排長龍，曾在台灣掀起風潮的大陸知名火鍋店海底撈，日前在香港交易所發布虧損預警，預期去（2021）年虧損金額約在38億至45億元人民幣（約新台幣167億至198億元），這是海底撈自2018年在港交所上市以來的首次年度虧損。

對於預期虧損的原因，海底撈指出，一是去年有超過300家門市關閉以及業績下滑，導致處置長期資產的一次性損失、減值損失等，合計約33億至39億人民幣；其次就是受到全球疫情影響，2020、2021年門市快速擴張，以及公司內部管理問題等，對經營狀況帶來衝擊。

海底撈強調，特別是在2021年下半年，餐廳營運受到疫情爆發以及公衛管控措施的顯著影響，下半年業績較2020年同期下滑，並出現虧損加劇情況。

海底撈火鍋1994年在四川簡陽創立，2018年9月26日在港交所上市，2021年2月，海底撈股價達到歷史新高的港幣87.75元，總市值接近港幣4700億元，但因業績一路下滑，股價也隨之下挫，今(22)日盤中股價已跌破港幣19元，午盤為港幣18.58元，市值僅剩港幣1035億元。