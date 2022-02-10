農曆年前為因應龐大返國隔離需求，政府將防疫旅館房間數衝到3萬2000餘房，如今高峰已過，使用率約37％。根據交通部觀光局統計，國內防疫旅館目前剩3萬房左右，高峰後有39家業者、約2000間房退出。

據統計，春節時防疫旅館有3萬2000餘房，現在觀光局最新統計數字為3萬房左右。觀光局副局長周廷彰強調，目前房間數量足以因應防疫需求，防疫旅館量能本就是滾動式檢討，當使用率超過7成時，就會與各縣市做協調。

觀光局表示，部分房間為合意短租，租期為1月1日至31日，因此2月本來就會決定是否退場，只要跟地方政府申請並做好傾銷，就能回到一般市場。

觀光局指出，退出的39家業者，大多在六都地區，2000多房裡面，約有800房屬於短租。統計至2月5日，防疫旅館使用率約37％，顯示量能還很充足，相比春節專案前也有50％以上使用率，顯示返國的高峰已過。