屏東縣枋山鄉鄉長洪啟能，2019年間涉嫌與鄉公所女職員不倫戀情，洪妻委託陳姓徵信業者跟監，陳男利用針孔相機偷拍到洪的性愛影片後，竟私下向他勒索600萬元，但遭洪啟能拒絕並報警偵辦，屏東地檢署日前偵結，意外查出高雄市5名刑警涉洩漏個資給徵信業者，依組織犯罪、恐嚇取財等罪起訴陳男等人。案情15日傳開，洪啟能低調回應，強調這件家務事已交由司法處理，不願多談。

檢警偵辦本案還意外發現，陳姓徵信業者除涉嫌偷拍勒索洪啟能外，還與高雄市警局員警、戶政人員掛勾，以執行徵信業務需要知悉民眾個人資料為由，從2018年起，以每筆個資1000至3000元不等金額，行賄高市警局偵查佐、刑事小隊長等，透過警政知識聯網取得超過100筆民眾個資，也讓徵信社分別獲利數十萬元至百萬元不等；某戶政人員也涉嫌洩漏235筆個資，共收取94萬7000元賄款，整起案件包括員警、公務員及徵信業者共19人被起訴。

檢警查出，洪妻2019年底懷疑丈夫與鄉公所李姓女職員有不倫戀情，付錢聘雇某徵信公司跟蹤調查，陸續付出40萬元費用。陳姓業者事後掌握洪啟能與「小三」約會事證，且長期在中華電信枋山會館承租套房，徵信業者員工潛入會館裝設針孔錄影機，經長時間側錄、24小時監看，果然拍到洪啟能與李女的性愛親密影像。

陳男掌握關鍵影片後，透過律師向「小三」李女傳話，並由周姓合夥人與李女直接約在屏東地院門口，透露手上握有性愛光碟十餘片，要求轉達洪啟能，若願意支付600萬，洪妻便願意簽字離婚；如果不願配合，揚言向外界公布影片內容，屆時將身敗名裂。不過洪並未交付款項，同時報警處理，全案日前偵結起訴。

屏東枋山鄉人口數雖不到6000人，但因是蔡英文總統的故鄉而聲名大噪，擔任鄉長的洪啟能原披綠旗參選，但4年前在民進黨黨內初選輸給職棒球星羅嘉仁的父親、鄉民代表羅金良，最終改以無黨籍之姿參選並順利連任。不料卻因外遇遭拍性愛影片而登上媒體版面，洪啟能昨僅稱家務事都已交由司法處理，對整起事件低調不願多談。