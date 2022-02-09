去年8、9月台南市警局進行內部稽查時，發現原歸仁警分局交通分隊曾姓警員，涉嫌利用職務之便不當調取民眾個資後，再非法提供給翁姓徵信社業者使用，事後警方除將曾員改調善化警分局，還報請檢方偵辦。檢方9日兵分多路前往善化等地點搜索，並傳喚曾員等3名警員、1名業者及3名證人，訊問後曾員及翁男被聲押，其餘請回。

去年8、9月間，市警局進行內部稽查時，發現歸仁警分局交通分隊曾姓警員調閱的個資數量頗多，且與職務無關，經深入調查後，發現他疑似利用職務之便，不當調閱個資，並非法提供給某徵信社翁姓業者使用，除將他記過懲處及改調善化警分局服務外，還報請台南地檢署進一步偵辦。

檢警歷經數個月的蒐證，發現除了曾員外，還有另2名警員也疑似涉及不當調閱個資，提供翁男使用，今天見時機成熟向台南地方法院聲請搜索票後，指揮歸仁警分局等單位，兵分多路分別前往曾員等3名警員、翁男的辦公處所及住處搜索，除查扣相關卷證外，也將涉案的4人傳喚到案，並約談3名相關證人。

據了解，曾員為警專30期畢業，年約30歲出頭，已婚；他雖僅坦承不當調取個資，但否認收受翁男的「好處」。檢方複訊後，以罪嫌重大、有串證之虞，向台南地院聲押曾員、翁男。