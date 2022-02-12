台中有生鮮業者考量食品安全以及相關檢驗成本較高，表示今年內尚無規畫進口福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣等食品。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央宣布開放日本福島五縣市食品來台，台中市府全力整備，到生鮮超市視察日本進口水產、蔬果等產地標示情形，宣導落實產地標示，協力守護市民健康；部分業者稱，考量食品安全及相關檢驗成本較高，今年內尚無規畫進口福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣等食品。

行政院鬆綁對福島周邊食品管制措施，針對福島等五縣開放品項的產品及特定地區水產品、菇類、茶類、乳製品、嬰幼兒食品，輸入時須檢附輻射檢驗證明與產地證明。

市府指出，為維護台中食品安全，已由衛生局主導推動食安四大強力作為，包含「加強查核日本進口食品」、「核食檢驗量能6倍增」、「有疑慮食品不得入校園」、「加強產地標示」。

經發局長張峯源說，為強化宣導力道，已至建國市場、向上市場及春社等公有、民有、委外市場查核水產品、進口水果、牛肉及菇類等產品。

續至販售日系商品居多的生鮮超市視察，希望透過明確的產地標示降低消費者疑慮，業者強調均依規標示製造原產地的都、道、府、縣名，一起為食安把關。

經發局希望業者透過明確的產地標示，降低消費者疑慮，有生鮮業者則直言，考量食品安全以及相關檢驗成本較高，今年內尚無規畫進口福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣等食品。

張峯源強調，消費者選購商品應看清楚相關標示資訊，業者疫情期間仍不可掉以輕心，賣場要落實中央防疫指引，包括人流管制，實聯制、測量體溫、手部消毒、結帳區距離標示、賣場環境消毒作業、社交距離宣導員等防疫作為，提供市民安心採買空間，共同守護市民的健康。