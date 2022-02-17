雲林縣政府籌措近3000萬元射6箭，改善3鄉道路與排水。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善沿海元長、東勢、四湖3鄉的道路路面與排水系統，籌措近3000萬元經費規畫6個工程案，其中1案已完工，5案尚未開工，17日雲林縣長張麗善率縣府團隊下鄉舉行說明會，期盼改善後能提供良好的運輸環境與農耕排水。

張麗善17日率縣工務處處長汪令堯、地政處處長黃凱達等人，前往元長、東勢、四湖3鄉，進行馬拉松式地方建設說明會，希望藉此與在地民眾互動溝通，了解已完工工程何處尚須改進，以及尚未開工工程須要注意的地方。

張麗善表示，元長鄉有2工程案，「雲109線道路路面改善工程」加上與其連接的舊台19線道路路面改善工程，已於去年底完工，總經費853萬8484元。「雲168線道路改善工程」尚未開工，改善長度約為536公尺，寬度約為11.3公尺，經費348萬元。

東勢鄉「同安路雲7道路改善工程」經費600萬元，其路面因長年未重新舖設，老化凹陷、龜裂嚴重，計畫重鋪長度約1000公尺、寬度約10公尺，此工程僅包括雲7線部分範圍，未來還會持續追蹤其他未鋪設區域。

四湖鄉有「雲165線道路改善工程」、「雲141線道路改善工程」、「四湖農地重劃區安慶段1165地號排水改善工程」3工程案，經費分別為386萬2000元、329萬元、332萬元，完工後可大幅改善鄉內聯外道路與產業道路，且讓農田排水、農民耕作更安全便捷。

張麗善強調，雲林是農業大縣，道路是運送農作物的重要地方建設，關乎農民生計，絕不可輕忽。另外，近年來雲林積極發展觀光休閒產業，完善的交通網絡更是不可或缺，因此特別展開馬拉松下鄉說明會，與民眾共同規畫更美好的雲林。