蘇貞昌宣布基隆捷運定案 經費425億元沿途設13站

行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運計畫定案，不只從輕軌變捷運、路線有共識，經費從80億元提高到425億元，其中中央負擔7成7，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。

蘇貞昌上午視察基隆捷運計畫。他在受訪時表示，基隆捷運不只關係基隆，北北基整個生活圈的日常生活、通勤工作、假日觀光都很重要。總統蔡英文上任就指示納入前瞻建設，經過多年來基隆、台北、新北一起討論，今天他特地來宣布定案的好消息。

蘇貞昌說，不只是輕軌變捷運、路線有共識，經費從新台幣80億元提高到425億元，但中央負擔77%、達到327億元，其餘三縣市也都合理分擔；中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1萬5000人。

蘇貞昌表示，感謝基隆市長林右昌以及新北、台北市府協力，也感謝當地的民進黨立委蔡適應、沈發惠、賴品妤，以及民眾黨立委邱臣遠在立法院大力爭取相關預算、協助推動，這也是林右昌推動改造最重要的環段。他會責成交通部盡快進行、早日完工，讓民眾更方便。（編輯：謝佳珍）1110222