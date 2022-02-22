強烈大陸冷氣團籠罩各地，雲林縣昨（21日）晚上約14度C，從21日晚上8點到今日10點，雲林縣消防局出動救護16件天冷不適案件，其中口湖鄉1名31歲男子、斗六一名57歲男子在救護車抵達時已明顯死亡。

今（22日）冷氣團雖不那麼強，雲林縣各地仍非常冷，早上8點前已累計接獲15件急病救護案，8點過又接獲斗六1件救護案，不過救護車抵達時該名57歲男子已死亡。