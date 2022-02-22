氣溫仍低 雲林昨晚到今天上午2人猝死 11:242022/02/22 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強烈大陸冷氣團籠罩各地，雲林縣昨（21日）晚上約14度C，從21日晚上8點到今日10點，雲林縣消防局出動救護16件天冷不適案件，其中口湖鄉1名31歲男子、斗六一名57歲男子在救護車抵達時已明顯死亡。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強烈大陸冷氣團籠罩各地，雲林縣昨（21日）晚上約14度C，從21日晚上8點到今日10點，雲林縣消防局出動救護16件天冷不適案件，其中口湖鄉1名31歲男子、斗六一名57歲男子在救護車抵達時已明顯死亡。 今（22日）冷氣團雖不那麼強，雲林縣各地仍非常冷，早上8點前已累計接獲15件急病救護案，8點過又接獲斗六1件救護案，不過救護車抵達時該名57歲男子已死亡。 寒流持續發威 嘉義縣24小時內又傳3人猝死 歷經9次流標 瑞城里活動中心今動工 盧秀燕：明年完工 #雲林 #8點 #斗六 #雲林縣 #冷氣團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流發威剩9度 台灣迎來「最冷的一天」 回暖時間曝光 21:352022/02/19 生活 雲林五股開臺尊王過爐簡化 祈求疫情退散 04:102022/02/21 地方新聞 老街再造成果展 展現雲林「台西第1街」新風貌 15:302022/02/19 寶島 雲林3部曲 柯鐵虎壓軸獻演抗日史 04:102022/02/20 地方新聞 桃竹竹借書一證通 2月21日起共享資源 04:102022/02/19 地方新聞 疑低溫釀禍 雲林35人不適送急診4人命危 14:052022/02/20 生活 澳洲21日全面重新開放國際邊境 19:372022/02/21 財經 桃園武陵高中科學班21日起開放報名 招收25名學生 13:232022/02/20 寶島 雲林3部曲「柯鐵虎．少年」音樂劇 古坑壓軸登場 17:062022/02/19 生活 台西第一街 景觀再造成果放送 04:102022/02/20 地方新聞 雲林「五股開臺尊王過爐大典」活動簡化 祈求疫情退散 12:542022/02/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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