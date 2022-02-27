雲林縣是農業大縣，耕耘機下田翻耕的頻率很高，尤其是春秋兩季。（周麗蘭攝）

目前正是春耕農忙時期，也是雲林縣大馬路、產業道路出現泥塊的季節，摩托車騎也必須小心閃躲，以避免輪胎打滑失控。雲林縣環保局表示，這2年查獲41件農耕機具汙染路面案件，裁處2件各罰2100元。

雲林縣是農業大縣，耕耘機下田翻耕的頻率很高，尤其是春秋兩季，耕耘機翻土完成後若未清理迴轉犁上的泥塊，開上大馬路會一路掉，濕泥塊造成摩托車騎士打滑風險，車輛輾壓後乾掉的泥塊隨風吹造成揚塵，都是居民生活的困擾。

雲林縣環保局副局長黃富義表示，每當春秋兩季雲林縣的農忙時期，許多農耕機具在田間工作後在道路上留下大量泥土，造成騎士摔倒，呼籲農民或代耕業者完成田間工作就地清洗農機具，避免汙染路面造成交通事故。

黃富義說，民眾若發現農機具汙染路面可以反應環保局，若查證屬實將以廢棄物清理法裁罰1200元到6000元罰鍰，統計這2年農耕機汙染路面事件，該局共查獲41件、裁處2件，各裁處2100元。

住在產業道路旁的民眾表示，希望代耕業者要有公德心把泥塊耙一耙再上路，有些大泥塊成團又濕又滑，對摩托車族非常危險，或請環保局固定巡視馬路清洗。

代耕業者則表示，田地若有淹水充分翻耕，迴轉犁較不會卡泥塊，但田主通常不希望放太多水，這是兩難。

去年二崙鄉一名代耕業者被檢舉掉落泥塊，該名代耕業喊冤舉證泥塊的胎紋不符，後來警方也還他清白。