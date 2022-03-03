全台大跳電影響行動通訊，全台陸續傳出手機通訊中斷或打不通，五大電信公司全台密集布建的基地台，3日早上陸續傳出部份基地台因受台電停電影響而短暫暫停服務，使得部份地區的行動通訊服務受到影響。

中華電信目前擁有業者最多的基地台，中華電信表示，行動通訊主要透過基地台發射訊號，而基地台仰賴電力供電，今早台電大停電後，雖然緊急啟動備援系統、但仍有部份基站需等到台電恢復電力供應才能恢復運作，目前受影響的地區仍以高雄、台南最大，雙北亦有部份區域傳出短暫通訊中斷。

台灣大表示，3日台灣發生大範圍無預警停電事件，台灣大哥大基站配備應急電池組供電，惟因此次停電時間較長，仍有部分基站因備用電源耗盡而短暫停止服務，目前台電已陸續復電，基站將立即自動恢復服務，感謝用戶耐心等候。

遠傳表示，3日上午台電電力系統出問題，全國各地出現大規模停電，遠傳緊急啟動備援電力系統，但仍有部分站台因為備用電源耗盡暫時無法運作，目前觀察北區已陸續供電，影響逐漸降低，待台電恢復供電後，可立即恢復運作，請受影響的用戶體諒。

亞太電信表示，目前北區、中區台電陸續恢復供電，北區、中區基站服務大致穩定，而台南、高雄部分地區尚因停電之故，仍有少數基站服務受影響，惟台電復電後將立即自動恢復服務。

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