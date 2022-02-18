每年春節連續假期為觀光地區注入一股觀光活水，但今年春節以及寒假深受疫情影響，嚴重受創。二月份住房率包含即將到來的二二八連續假期，目前各家業者皆未見起色，相較往年二二八訂房狀況，目前只聞其聲不見其人，來電詢問的電話不少但實際預定的間數卻不如以往。有鑑於去年十月份屏東縣觀光補助專案的實施效果，業者非常看好產官合作的效果，期待政府與產業能再次攜手合作，共創國旅佳績。

去年十月，屏東縣推出振興觀光宿省千元優惠旅遊補助「五五專案」，於活動期間入住配合專案的旅宿，房費將由業者與屏東縣政府各補助500元，共可省下1000元住宿費用。方案一推出，在民眾熱烈響應之下，不到一個月的時間補助即額滿，並為當地旅宿業者以及餐飲業者帶來相當大的助益。

經過春節與寒假低靡的觀光景氣，墾丁福華渡假飯店總經理張積光邀請屏東縣觀光協會榮譽理事長郭子義以及現任理事長鄭宜芳、屏東縣旅行公會理事長楊聖民、恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、屏東縣民宿協會理事長林淑敏及大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍等觀光產業人士，於17日在墾丁福華渡假飯店召開會議探討振興觀光策略，張積光更力邀屏東縣交通旅遊處處長黃國維與會，共同探討屏東縣觀光產業現況，並藉此向政府呼籲再次推行觀光補助政策。

會議討論熱烈，剛回歸接手大鵬灣國家風景區管理處的處長許主龍表示，接下來將參考過往成功的案例來規劃新的合作方式，目標「一機到手，到處遊玩」，展望開闢科技觀光的藍圖，只要手機在手就能玩遍整個大屏東，希望此次回大鵬灣能貢獻一己之力，為觀光產業帶來改變。另外，也特別呼籲業者響應7月15日至18日的夏季國際旅展，肯定能為國境之南的屏東觀光產業帶來相當可觀的商機。