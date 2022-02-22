二水鄉長蘇界欽(右二)22日與參山風管處長曹忠猷（右起）、第四河川局局長李友平和彰化縣政府水資處長馬英傑等共同簽署「濁水溪二水願景工程」合作備忘錄，盼攜手打造友善農業，活化農村、促進轉型觀光產業。（謝瓊雲攝）

四河局長李友平（右）簡報河川公地法令放寬後，未來高灘地可如何活化與耕作。（謝瓊雲攝）

二水鄉長蘇界欽推動二水濁水溪願景工程，合作備忘錄6大願景共識，盼與參山風管處、四河局和彰化縣政府水資處等合作，活化農村高灘地、深耕水文化並促進觀光產業發展。（二水鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二水鄉長蘇界欽（左）率公所團隊到八堡圳旁濁水溪畔，聽取四河局長李友平（右）簡報河川公地法令放寬後，高灘地如何活化與耕作。（謝瓊雲攝）

彰化縣二水鄉依山傍水，近年人口卻嚴重外流，二水鄉長蘇界欽22日邀集彰化縣政府水資處、第四河川局，及參山國家風景管理處等，共同簽署「濁水溪二水願景工程」合作備忘錄，盼能攜手打造無汙染友善農業，活化農村建設，促進觀光產業轉型。

蘇界欽表示，等待這一刻等了好久，歷經多方奔走、無數次的協調會才能促成，占地2000多公頃的香圓腳高灘地相關法規限制，終於獲得解套，解決農民要耕作、申請農具等難題，未來結合經濟與觀光產業，深耕水文化園區，3月中旬花旗木自行車步道也將完工，二水繁榮發展指日可待。

合作備忘錄有6大願景共識，一、將促進二水高灘地防洪安全及活化願景工作；二、串接八堡圳公園、林先生廟、櫻花鐵道、高灘地自行車道等在地景點，整合跑水文史價值及觀光遊憩資源；三、歷史水文化保存、維護及環境教育工作；四、推動地方創生；五、推動農業灌溉調蓄池，作為枯水期備援水源，與兼顧灌溉及景觀遊憩功能；六、改善農田渠道圳路，強化疏通作業。彰縣府水資處長馬英傑承諾會全力配合推動。

四河局長李友平指，二水位處濁水溪上游八堡圳的水源頭，多數鄉民皆承租河川公地耕種、養家活口，過去卻礙於過多法令限制高莖作物種植、農舍與電桿設置等，如今相關限制放寬解套，離灘800公尺周邊都可活化耕作。

參山國家風景管理處處長曹忠猷也說，二水是依山傍水的寶地，具整體休閒旅遊亮點，目前最夯的花旗木自行車步道將於3月15日完工，若能進一步連結地方創生，疫情後希望讓全國各地遊客來鐵道旁騎鐵馬、追火車與賞花，促進二水產業發展。