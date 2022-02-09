去年8、9月台南市警局進行內部稽查時，發現原歸仁警分局曾姓交通分隊警員，涉嫌利用職務之便不當調取民眾個資後，再非法提供徵信社等民間人士使用，事後警方除將他改調善化警分局，還報請台南地檢署指揮偵辦。檢方9日兵分多路前往善化警分局等地點搜索，並傳喚曾員等多名相關人員問訊，正深入調查中。

據查，今天上午檢方指揮歸仁警分局持搜索票，分別前往善化警分局等地點執行搜索，並調閱相關卷證，還將曾員等多人帶回南檢問訊，擴大清查有無其他人員涉嫌洩密，以及個資外洩有無對價關係。