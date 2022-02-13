桃園市龍潭警分局為提升民眾交通安全及犯罪預防意識，在元宵前的假日至小人國主題樂園進行「反酒駕」、「路口安全」及「反詐騙」宣導活動，透過有獎徵答方式與小朋友互動，增強宣導效果。

有鑑於近期詐騙案件日益增加、手法千變萬化，駕駛人違規造成交通事故頻傳，有強化民眾法治、路權觀念、改善用路習慣之必要，龍潭警分局交通組及偵查隊組成預防犯罪宣導團，利用假日期間前往小人國主題樂園，頂著低溫寒雨，宣導交通安全常識、常見易肇事交通事故違規行為，以及目前國內詐騙集團常以「假投資」、「假網拍」、「假求職」等詐騙手法，讓民眾受騙上當。

在宣導活動期間員警於園區內與小丑姊姊接力合作，還進行有獎徵答，請小朋友分享所知詐騙手法及常見易肇事交通違規行為，現場孩童踴躍舉手搶答超速、闖紅燈、沒繫安全帶、過馬路沒走斑馬線，其中有位小妹妹居然說「開車開太慢」，讓現場民眾忍不住笑了，員警連忙補充：「沒錯，在高速公路上開太慢確實容易發生車禍」。

龍潭警分局分局長蔡坤益指出，近期國內各種詐騙案件層出不窮，因此教導民眾法治觀念及守法精神，以保護民眾安全，倘若民眾有疑問時可直接撥打反詐騙165專線洽詢，以免上當受騙，希望透過這樣多元化的宣導，能有助於提升民眾自我保護的能力。