新北市汐止警分局執行護童勤務，確保孩童上課安全。（汐止警分局提供）

新北市汐止警分局執行護童勤務，確保孩童上課安全。（汐止警分局提供）

新北市汐止警分局執行護童勤務，確保孩童上課安全。（汐止警分局提供）

新北市高中以下各級學校於今天開學，汐止區交通長久以來因車輛數持續增加，道路吞吐量超過飽和，導致時有壅塞狀況，為避免開學首日因家長、學童紛紛踏入校區，造成汐止區上、下班尖峰時段大量車潮湧現，汐止警分局亦啟動「護童勤務」，除同步動員分局內、外勤員警，也動員「交通分隊警用重機車」展示警力驅趕違停，並配合轄區各小學校門口與校長、老師及導護志工媽媽們，一同歡迎及守護學童上學交通秩序及安全，讓小朋友開心上學。

為保護轄區學童與校園安全，汐止警分局將貫徹執行校園周遭巡邏、守望工作，提高見警率，並查察可疑人士，關懷於校外逗留及落單學童安全，適時給予協助，以防止意外事件發生，另學童家長騎乘機車接送學童時，應戴妥安全帽，切勿並排停車，積極配合警方交通疏導作為。

汐止警分局長林詮峰呼籲，「用路人行經校園周邊道路時，應減速慢行，優先禮讓行人通過，兒童是國家未來的主人翁，分局全體同仁將盡力守護學童安全」，另鑑於日前學(幼)童車非法改裝、超載及安親班車輛未核備等情況發生，使幼童乘車安全大打折扣，警方將落實稽查幼童車是否依規定登記在案外，對於駕駛幼童車違規之駕駛人，加強告發與教育，遵守交通規則是每位用路人的義務，讓孩童快樂上學、平安返家。