台南市官田國小五年級20位師生製作菱角元宵，幫全校師生午餐加菜。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

今天是元宵節，台南市官田國小五年級20位師生應景以在地特產菱角製成菱角元宵，佐以學校農場種植蔬菜，製成甜鹹雙口味元宵，為全校200位師生午餐加菜，小朋友開心體驗搖元宵，也提供師生不一樣的佳節感受。

官田國小今天上午特別請到官田區農會四健作業組、四健義指、家政指導員及家政農業推廣志工，協助五年級學童共同將學校幸福農場種的作物為餡製成元宵，煮成元宵湯，包括自種的菱角、芋頭、茼蒿，再搭配桂花、豆沙、肉餡及蔥蒜等。

過程中學生先將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的鋼篩中，不斷搖滾，等到餡料都沾滿粉時，取出過水，再放回鋼篩繼續翻滾，小朋友說好像在搖呼拉圈一樣，不一會兒功夫一顆顆元宵在學生巧手下誕生。

校長王全興說，官田國小把校園內最天然的食材當餡料，特別是將菱角入料，味道相當特別好吃，食育和農育充分結合，產地到餐桌串連，讓學生瞭解了湯圓和元宵之間的差別，全校師生午餐開心享受加菜，品嘗不一樣元宵餐點。