當場查扣手槍、開山刀及現金等贓證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警局刑事警察大隊元宵期間破獲以李姓男子為首、綽號「陳主任」的討債集團，逮捕李男等7名集團分子，警方經查遭該集團以多層剝削手法詐欺、恐嚇的被害人有12人，累計獲取不法獲利達500多萬元，李姓主嫌和姚姓共犯2人已被裁定羈押。

據調查，綽號「陳主任」犯罪集團，以某現代金融貸款中心為名義作為集團據點，利用他人急需用錢時，要求其借款時簽屬多張借據及本票，並偽冒簽立保證人資料，之後集團以假民事裁定手法，向被害人及其家屬索取高額利息，甚至還會到被害人家中圍堵、騷擾。

南市刑大接獲情資後，隨即成立專案小組，報請檢察官陳鋕銘指揮偵辦，専案小組經3個月布線蒐證，掌握多名被害人落入貸款陷阱的不法事證資料，以及集團在台南北區的據點，見時機成熟，2月14、15日元宵期間展開收網，動用36名警力，一舉逮獲李嫌為首共7人的犯罪集團。

警方搜索時，當場查扣2支手槍、1支木棒、1支開山刀、1台電腦主機、7支手機、借貸資料、本票、教戰守冊及現金68萬元等贓證物，全案依涉嫌違反組織犯罪條例、重利、妨害自由、強制罪及偽造有價證券罪等罪嫌移送偵辦，李嫌及姚姓共犯均遭法院裁定羈押禁見。