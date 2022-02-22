統一企業(1216)100％持有之統流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達100億元。於2022年2月22日星期二早上十點吉時，由董事長羅智先帶領關係企業主管與開發團隊，舉辦動土祈福典禮，祈求工程順利推展。

統一企業集團表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，將致力於提升與整合本集團的物流事業，讓國人更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。所以計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區。新市物流園區為本計畫之第一案，籌備團隊會如期如質興建完成及營運，以儘速發揮實質功效。

「統一企業集團 新市物流園區」，樓地板面積達45700坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓，特聘請國內外知名之「劉培森建築師事務所」執行建築設計。跳脫一般物流廠房制式之空間規劃，建築物最大特點為配合屋頂太陽能板，設計出有如大鵬展翅之造型外牆，為極具現代感、特色與話題性，預期本建築物可成為台南地區之地標建築。

園區將由集團內之物流與關聯事業公司來承租進駐，有捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配)、博客來(網路銷售)、德記洋行(一般通路銷售)、捷盛運輸(多溫層配送)等七家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站。將透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區之運行順暢與安全。並設置AS／RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技的運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務之複合式全智慧物流園區，提供全方位之物流解決方案。

為實現節能低碳之經營理念，除於屋頂設置太陽能板(預估裝置容量2778KW)外，園區注重基地綠化，並採用輕量化建築結構、低溫庫透冷回收、低溫車怠速廢氣改善、高效率燈具與空調節能、物流設備節能節電設計、電動運具等規劃。此外，各物流公司亦將透過供應鏈整合、產能調節與支援、共理共配、運能調度與整合等，達到運輸整合之目的，以有效降低CO2排放、減少噪音與肇事之發生。

新市物流園區將引進上千位物流專業人才與物流作業人力，本園區將會是區域最漂亮、工作環境最好之物流園區，將在園區B1設置500坪員工生活專區，引進7-Eleven物流園區形象店、員工餐廳、休閒娛樂設施。也將配置智 FUN 機與City Cafe智fun機，提供24小時生活機能服務，滿足園區一年365天不間斷物流服務員工生活需求。

本案已順利取得建造執照，預計四月份正式動工興建，計畫於2024年完工並營運。開幕營運後則服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路，以最好的服務品質及最佳物流時效，滿足消費者需求。