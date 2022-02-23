刑事局逮捕徐姓等五名嫌犯，全案警詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事警察局陸續在新北市新莊區、板橋區、台中市東區、雲林縣崙背鄉及高雄市前鎮區等地發動搜索執行查緝，破獲改造槍彈場所4處。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事局連破4處改槍逮5人 改槍、藏槍、通緝犯一把抓

刑事警察局獲報有歹徒改造槍械，陸續在新北市新莊區、板橋區、台中市東區、雲林縣崙背鄉及高雄市前鎮區等地發動搜索執行查緝，破獲改造槍彈場所4處，逮捕徐姓等五名嫌犯，查扣土耳其製TriStar T100手槍、非制式手槍等改造槍枝用工具等證物，全案警詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送法辦。

刑事局偵查第六大隊副大隊長巫建德表示，近期發生多起黑道幫派分子擁槍自重及持槍犯案情形，為改善治安環境，消弭瓦解黑道幫派不法勢力，遏止黑道幫派旗下成員取得不法槍械進而持槍犯案，警政署全力掃蕩非法槍械。

刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）獲報有歹徒改造槍械，為避免非法槍彈流入市面及成為黑道幫派成員取得來源，造成治安危害，運用大數據分析追查出新北市新莊區、板橋區、台中市東區、雲林縣崙背鄉及高雄市前鎮區等地有人非法改造及持有槍枝。

刑事局偵辦蒐證後，與新北市府警察局林口分局、台中市府警察局清水分局、大甲分局及第三分局、彰化縣警察局刑事警察大隊第二隊、高雄市政府警察局左營分局等單位共同執行查緝。

巫建德指出，破獲四處改造槍彈場所的時間從2021年12月22日、12月23日、2022年2月17日、2月18日及2月21日，包括刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）會同高雄市政府警察局左營分局於去年12月22日破獲改造槍彈工廠1處，查獲槍砲通緝犯嫌卅六歲徐姓男子到案，查扣非制式手槍1枝、改造手槍半成品1枝、子彈37顆、彈殼、彈頭1批、電鑽、鑽尾及固定鉗等相關改造槍枝用工具等證物。

去年12月23日刑事局會同新北市政府警察局林口分局，查獲犯嫌吳姓男子到案，查扣另案嫌犯陳○○寄藏之土耳其製TriStar T100制式手槍2枝、子彈8顆等證物。

第三處遭警方破獲的改槍地點在台中，刑事局會同台中市警察局清水分局、大甲分局與第三分局今年年2月17日破獲改造槍彈工廠，查獲犯嫌44歲魏姓男子到案，查扣非制式手槍1枝、子彈40顆、電鑽、膛線刀、固定鉗等相關改造槍枝用工具等證物。

刑事局今年年2月18日會同彰化縣警察局刑事警察大隊破獲改造槍彈工廠1處，查獲36歲林姓男子到案，查扣非制式手槍1枝、子彈36顆、電鑽、砂輪機及車床等相關改造槍枝用工具等證物，另會同新北市政府警察局林口分局於今年2月21日破獲改造槍彈工廠1處，查獲嫌犯25歲宋姓男子到案，查扣非制式手槍1枝、模擬槍2枝、槍枝半成品1枝、子彈27顆、鑽床等相關改造槍枝用工具等證物。

警方指出，查獲改槍地點扁及新北市、台中市、雲林縣及高雄市等地，改造槍枝嫌犯供稱都從網路自學，純為興趣未轉售，但因為這些槍枝都具殺傷力，正循線擴大追查中。

刑事警察局強調，防止黑道幫派不法分子持槍犯案、遏止黑幫氣焰，阻絕黑槍絕不手軟、全面清查、徹底掃蕩，持續追溯槍枝來源。