斗六警分局獲報林內鄉九芎村有職業賭場流竄，15日深夜10點多由分局長蔡進明率領偵查隊與派出所員警攻堅搜索，查獲賭客22人、賭資42萬多元、撲克牌2箱，並從一名賭客身上搜出改造手槍3枝、子彈33發、安非他命4.3公克，偵訊後依賭博等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

斗六分局表示，線報指出林內鄉九芎村一處民宅晚上10點後人員出入複雜，疑似是職業賭場，經多日佈線埋伏跟監蒐證，向雲林地檢及法院聲請搜索票，15日深夜進行攻堅搜索。

警方指出，該賭場以骰子為賭具，把玩俗稱「三六」對賭，現場查獲29歲廖姓賭場負責人與2名工作人員、賭客22人、抽頭金2萬多元、賭資40萬多元。另外在民宅2樓查獲58歲賴姓男子攜帶改造手槍3枝、子彈33發、安非他命4.3公克。

警方訊後將廖姓犯嫌等3人依賭博罪、賴嫌依槍砲彈藥及毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，賭客戴女等22人依社維法各裁罰3000元。

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