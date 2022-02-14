警方查獲改造槍枝、三級毒品。（翻攝照片／李京昇苗栗)

苗栗縣警察局近日擴大掃黑緝毒，刑事警察大隊與頭份分局，共查獲第三級毒品咖啡包、非制式手槍、改造子彈、防彈背心與混合新興毒品，並逮捕4人到案。

苗栗警局指出，先前接獲某販毒集團販賣混合式毒品，以迷彩蠟筆小新、Supreme、摩卡奶茶等三合一飲品包裝作為販賣噱頭，最近查獲徐嫌販賣第三級毒品咖啡包，當場查扣迷彩蠟筆小新包裝毒品咖啡包50包。

再搜索徐嫌租屋處，再查扣非制式手槍3枝、改造子彈37顆、防彈背心2件、混合新興毒品毒品咖啡包653包等證物，警方也查獲羅姓主嫌、陳嫌、吳嫌及共犯等4人到案。

警察局表示，掃蕩非法槍毒是當前維護治安重點工作，治安平穩更是加強重要節日安全維護工作三大主軸之一，將持續督屬全力查緝，並與臺灣苗栗地方檢察署及友軍單位密切聯繫，以行動淨化治安，提醒不法分子勿心存僥倖。

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