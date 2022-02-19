苗栗一名在工廠擔任包裝工人的王姓女子，發生工安意外，導致右小腿遭截肢，事後老闆卻僅包1萬元打發，經勞資雙方調解後，只願核發10萬撫慰金，消息一出引起網友公憤，高雄市勞工局今（19）日出手安檢位於高雄的總公司；勞工局表示因發生地在苗栗，苗栗縣工安事件是由職安署中區中心負責勞檢及裁罰，裁處的主體是總公司，因此先進行相關勞檢，將督促總公司負起相關補償責任。

根據了解，苗栗王姓女子因未在包裝工廠工作，在操作機台時，右腳不甚被捲入，右小腿因遭重達1100公斤貨物輾過，雖送醫治療，但仍保不住右小腿，導致截肢，最終失去了右腳。

勞工局表示，該起案件依據勞檢分工原則，是由勞務提供地的主管機關來處理，因發生地在苗栗，苗栗縣工安事件是由職安署中區中心負責勞檢及裁罰，裁處的主體是總公司，應無切割或推託事宜。」

勞工局今天上午針對該家交通貨運公司出手勞檢，先行前往林園廠區進行安檢與勞檢；勞工局表示，王女所任職的廠區在苗栗，但總公司在高雄，該公司的謝姓負責人名下有倉儲、貨運等公司，就有10多間。

據悉位於苓雅區的公司上方的廣告看板就有4家分別為交通和貨運公司的名稱，雖公司名稱雖不同，但均由謝姓男子掛名負責人；勞工局將於中午時分公布今勞檢結果。