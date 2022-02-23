苗栗縣山多平原少，轄區茶園面積約300公頃，近年來苗栗「貓裏紅茶」更是異軍突起，頗獲消費者喜愛。農委會苗栗區農業改良場特將早期台灣北部種植的綠肥作物之一「魯冰（花）」，以不同花色品種引入茶園，讓冬天灰冷的茶園增色不少。

魯冰喜酸性土壤，根可固氮變成養分，花朵鮮艷吸睛，有黃、紫（藍）及白等花色，花期達2～3周，為國內頗受歡迎之冬季綠肥景觀作物，但也因其性喜冷涼、好強光、不耐濕熱的特性，形成栽培時的困擾。因此，魯冰栽培技巧需搭配適宜的播種期及田間管理，方能收事半功倍之效。

苗栗場指出，魯冰建議於10～12月播種，並使用當年採收之新鮮種子為宜，過早播種如開花時遇連續數日30℃高溫，會造成花蕾變小，而縮短花期及影響盛花的情況。

苗栗場指出，魯冰田間管理有三個層面，一、品種：目前自國外引進各色魯冰綠肥品種，均屬低需冷性，在臺灣冬季自然低溫都可順利生長，惟考量耐候性及花序豐滿度，仍以栽種黃色品種為首選。二、光量：魯冰喜好陽光，儘量避免種植於樹林或鄰近建築物等遮蔭區域，以免開花不良。三、土壤：應選擇排水良好砂土、砂壤土及團粒構造良好的壤土，避免選擇低窪積水田區。

苗栗場進一步表示，因魯冰種子容易腐爛，未播種前應貯藏於10℃以下低溫乾燥環境。若為初次種植魯冰，土壤並無固氮菌，建議幼苗期應酌施氮肥，後期適度增加磷鉀肥，以求最佳生長；如初期施肥不足，植株低矮即提早開花，花姿嬴弱，後期難以呈現壯觀之花海。