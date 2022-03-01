縣府文觀局為促銷泰安溫泉推出集章抽獎活動。（謝明俊攝）

通往泰安溫泉的苗62線道沿線櫻花目前已經盛開。（謝明俊攝）

泰安鄉公所請來苗栗新世代畫家為路旁新增部落彩繪，全長2百多公尺，非常壯觀。（謝明俊攝）

出生苗栗市的新世代畫家謝松志費了2個月時間替泰安部落彩繪，目前已近完工。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局促銷泰安溫泉，日前推出集章活動，只要在在合作飯店消費滿300元就可領取集章卡一張，集滿3張可參加抽獎。而目前進入泰安沿線道路櫻花已經盛開，泰安鄉公所並在錦水村，請來苗栗在地新世代畫家謝松志手繪長達3百米原民壁畫，更讓旅客感受泰安原民部落風采。

從春節開始以降，苗栗山區連日降雨，一度造成通往泰安的苗62線道發生多處大小坍方，經過泰安鄉公所積極搶通後，目前交通已經恢復，遊客駕車進出泰安已經無虞，加上近來天氣轉晴，再無天雨干擾因素。同時，天氣轉晴也促使苗62線沿線櫻花盛開，包括吉野櫻、八重櫻都已盛開，現在進泰安泡湯，還可沿路欣賞美豔櫻花，令人感到心曠神怡。

苗栗泰安溫泉獲得國內溫泉選拔中部地區最優溫泉，縣府文觀局為了推銷泰安溫泉，從上個月12起至4月3日舉辦「金泉泰安．湯旅苗栗集章趣」活動，推出酷卡及電子集章卡，遊客可於合作旅宿店家消費經額滿300元後，就可領取集章卡一張並集章一枚，凡是集滿3個章，就有機會抽Iphone 13手機、蜜月套房住宿券、雙人湯屋券、雙人大眾泡湯券及LINE points 100點等豐富好禮，歡迎全國遊客踴躍參加。

泰安鄉公所為了增加原民部落風采，特別選在錦水村2道長約3百公尺的道路駁坎，請來苗栗本地新世代畫家謝松志，以手繪方式彩繪原民文化及生活點滴，讓來往旅客一見就知道來到了原民部落。

負責手繪的謝松志，今年才25歲，從小對美術就有興趣，從國中、高中一路就讀美術專班，大學就讀台東大學美術系，大學期間，謝松志積極爭取機會加入台東各地社區彩繪工作，月前，謝松志完成台東社區彩繪工作回到苗栗家鄉，再次爭取到泰安鄉部落彩繪工作，整個壁畫彩繪從2個月前開始，目前已近完工階段，屆時旅客進出泰安鄉錦水村將可欣賞全新的部落彩繪。