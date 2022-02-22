苗栗縣每年兒童、少年有安置需求約100多人，但寄養家庭招募不易，縣政府宣布今年取消寄養家庭年齡及婚齡限制，專業寄養部分，增列保母證照人員，希望更多人加入寄養家庭行列。

苗栗平均每年通報上千件兒少保護案件，一年至少100多人急需安置，苗栗家扶中心1991年開始接受苗栗縣政府委託辦理寄養安置服務，但0到6歲的受照顧孩童，常有發展遲緩等問題，需全年無休照顧，使得寄養家庭招募不易，全縣目前僅有43戶寄養家庭、56名兒少被安置。

一名2歲半的女童小慈，因為親生爸媽不當照顧，有腦傷、癲癇疾患，嚴重發展遲緩，還有腎臟異常等疾病，直到2019年到寄養家庭安置，寄養父母無怨無悔帶她奔走各大醫院照顧，才慢慢好轉。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，苗栗每2年招募一次寄養家庭，其條件除要有穩定經濟、家庭12歲以下的孩子最多3個等，還得經過心理專家評估婚姻狀況、身心健康，並為了應對各種複雜照顧問題，還要上許多專業課程，所以多年來招募不易，去年增加8個新力軍家庭加入相當難得。

苗栗縣府社會處指出，2013年最多有51戶寄養家庭，但逐年減少，去年一次新增8戶創新紀錄，但評估服務量後，發現依然吃緊，因此今年修正苗栗縣兒童少年家庭寄養辦法條文，期望放寬寄養家庭條件。

社會處表示，原先寄養家庭資格，考量寄養父母體力、身體狀況，設置年齡上限，今年新辦法刪除65歲年齡上限，同時刪除結婚2年以上限制，以寄養家庭的照顧能力為評估重點。

另外，在專業寄養部分，以往需要社會工作相關科系畢業，並且要有2年以上社工實務經驗，今年新辦法中，也增列保母證照人員。