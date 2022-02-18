受到寒流南下，明天中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，20日、21各地天氣寒冷；加上華南雲雨區東移影響，明天基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部及東南部有局部短暫雨，其他地區亦將轉為有短暫雨的天氣，20日、21日各地有雨，此波寒流會至22日至23日間才會減弱。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天上午把明天報到的冷空氣升級為寒流，為今年入冬首波寒流，苗栗以北恐下探9度。