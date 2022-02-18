入冬首波寒流明報到！ 苗栗以北下探9度 13:402022/02/18 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明天將有入冬首波寒流報到。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到寒流南下，明天中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，20日、21各地天氣寒冷；加上華南雲雨區東移影響，明天基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部及東南部有局部短暫雨，其他地區亦將轉為有短暫雨的天氣，20日、21日各地有雨，此波寒流會至22日至23日間才會減弱。 中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天上午把明天報到的冷空氣升級為寒流，為今年入冬首波寒流，苗栗以北恐下探9度。 入冬首波寒流恐襲台！周末變天急凍 中部以北下探9度 把握明天好天氣！ 週日雨炸全台 回暖時間曝光 #寒流 #苗栗以北 #9度 #東部 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山情人節下雪了！銀白世界好夢幻 08:552022/02/14 生活 本周2波冷氣團！明最凍探11度 下波更強周末到 08:242022/02/14 生活 今9度！下波冷氣團更兇雨更多 濕冷3天時間曝 07:542022/02/15 生活 夢中被驚醒！凌晨12：43花蓮外海規模5.6地震 全台連澎湖都有感 00:452022/02/12 生活 鋒面今夜明晨通過 全台均有降雨機率 11:522022/02/13 生活 4縣市異常降水大豪雨 急凍9度！比「乾寒流」更冷 07:452022/02/17 生活 南北最大差異曝！北漂女大生嘆「怎生存」 網共鳴：真的慘 14:552022/02/17 生活 下班注意！北部3縣市豪大雨特報 周末起全台濕冷急凍 16:182022/02/16 生活 冷氣團報到 今夜明晨下探10度 04:102022/02/14 生活新聞 朴敏英任職《氣象廳》虧宋江像陰天 04:102022/02/15 娛樂新聞 台灣頭尾兩樣情 這地方日照「1天只有43秒」 11:542022/02/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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