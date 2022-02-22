受華南雲雨區及東北風影響，氣象局下午發布7縣市豪、大雨特報，天氣職人吳聖宇也指出，今晚開始到明（23日）早上，台灣雨勢會較為增大，僅南部地區影響較小，迎風面北部、東北部雨勢要到周五過後才會停。

吳聖宇在臉書發文指出，預估今晚到明天(02/23)，台灣的降雨會較為增大，尤其是今晚到明天白天這段期間，除了南部地區受到的影響較小之外，其他地方都可能出現較大雨勢。

吳聖宇表示，明天傍晚過後，低壓波動及鋒面系統向東離開，預估明晚在西半部就可望雨停，轉為多雲的天氣，雖然迎風面地區降雨也會減緩，不過不會完全停止，還是會斷斷續續的下雨，並且持續到後天周四(24日)。

至於雨勢何時才會停？吳聖宇預測，西半部地區(尤其新竹以南)到了後天應該有機會看到久違的陽光，迎風面地區要看到太陽可能最快也要到週五(02/25)，甚至拖得更久就得等到週末。