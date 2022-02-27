228連假中部天氣放晴又回暖，很多民眾出遊，台中市傳統與創新場景多，連奧斯卡金獎導演李安都來拍片，台中公園、黎明新村、秋紅谷生態公園、高美溼地等景點成為電影畫面，不只行銷台中，也吸引很多粉絲來朝聖。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，台中天氣好、景色優美，成立協拍單一窗口，主動協尋場地及提供拍攝景點諮詢服務，吸引更多國內外優秀影視劇組來拍片，電影中出現的場景帶動旅遊潮。

台中已成影視劇組尋找拍攝場景首選之一，青春校園電影《我吃了那男孩一整年的早餐》掀起話題，新聞局表示，全片很多場景在台中拍攝，包括黎明新村、秋紅谷生態公園、及劇中重要場景「早餐店」，影迷必訪打卡的景點，也能藉此機會來趟台中吃早餐之旅。

電視劇《花甲男孩轉大人》，蔡振南與盧廣仲在劇中演出父子吵架，3分多鐘一鏡到底經典畫面，主角花家在烏日祖厝取景，其他場景在大肚瑞井社區拍攝，吸引不少劇迷慕名來打卡。

《同學麥娜絲》由《大佛普拉斯》金獎導演黃信堯執導，全片75％在台中拍攝，取景沙鹿、清水、龍井，連台中市政府台灣大道市政大樓、望高寮夜景公園、7期豪宅社區等都入鏡。

叫好又叫座的《刻在你心底的名字》由柳廣輝執導、瞿友寧監製，兩人皆是台中人，對台中有特殊情感，新聞局指出，瞿友寧拍片過程曾透露，台中公園划船、望高寮看夜景、電影院等場景，都復刻其成長記憶，被列為動靜皆宜的行程景點之一。