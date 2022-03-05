為緩解台中市工業用地不足問題，政府2020年公告受理《工業區更新立體化發展方案》申請，截至今年2月底，經濟部受理7件，新增投資金額計69.48億元、新增就業人口約2000人；台中市政府受理3件，新增投資金額計13.45億元、新增就業人口約150人。

台中市政府經濟發展局表示，截至今年2月底，經濟部受理7件，包括台中工業區6件、大里工業區1件，主要業別為光學、金屬、機械設備製造業等，新增投資金額計69.48億元、新增樓地板面積2萬0475平方公尺、設置太陽能1萬2261.29平方公尺及新增就業人口約2000人。

台中市府受理3件，包括仁化工業區1件、都市計畫工業區2件，主要業別為金屬、機械設備製造業等，新增投資金額計13.45億元、新增樓地板面積6371平方公尺、設置太陽能3771.36平方公尺及新增就業人口約150人。

經發局長張峯源指出，其中於太平區生產板金機械結構件產品的中小企業申請廠商，其申請獎勵容積包括新增投資額5.17億元(獎勵容積15％)，設置太陽能光電設備個案(能源管理3％)，案經經發局等相關局處審核、現勘等程序，如經核准，將可獲得18％獎勵容積，增加1235平方公尺樓地板面積(約373坪)及設置1176平方公尺太陽能設備，並提供41個就業機會，預計可創造3億元產值。

經發局歡迎廠商投資台中，針對擬新設廠或擴廠於台中市都市計畫範圍內乙種工業區、非都市土地整體開發的工業園區(包括神岡豐洲科技工業園區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、仁化工業區及霧峰工業區等5處)廠商，在容積獎勵項目方面，包括「新增投資」、「能源管理」、「捐贈產業空間或繳納回饋金」三項，其中廠商「新增投資」達平均每公頃4.5億元門檻(不含土地價款)，平均每公頃再增加投資1000萬元，增加容積率1％，最高給予容積獎勵15％。

而「能源管理」容積獎勵最高可獲5％容獎，廠商先取得「ISO 50001能源管理系統」證書，給予容積獎勵2％後，如設置太陽光電發電設備於廠房屋頂範圍50％以上者，再給予容積獎勵3％。此外，廠商也可透過「捐贈產業空間或繳納回饋金」再取得容積，最高獎勵30％。