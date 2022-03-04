台南市在303全台大停電事件中，有30多萬戶收波及停電，以工業區蒙受經濟損失較大，安南區和順工業區560家廠商中，有3分之2停電超過半小時，部分廠商停電5小時，直到下午2時仍無電可用，臨時宣布放假1天，廠商怨聲載道，卻因政府未定補償，放棄估算損失，大嘆「只能自認倒楣」。

和順工業區共有560家廠商，多數以塑膠、金屬零件加工等傳統產業為主，年產值約1000億元。歷經303全台大停電，超過半數的工業區廠商平均斷電超過半小時，更有金屬零件的廠商群聚區，一度到下午2時還不見復電，業者氣得叫員工下班，乾脆放假一天，業者平白蒙受損失，怨聲四起，

和順工業區廠商協進會表示，去年發生513興達電廠的停電事故，因事後還有分區停電，損失更嚴重，因政府未賠償只願電費打折，多數業者不願花時間估計詳細損失，只能自認倒楣。業者不滿表示，303停電事件同樣因為政府只有補貼電費沒有實質賠償，未估計損失，只能暗吞苦水。

台南市經發局表示， 安南區屬台南市政府管轄的新吉與和順工業區在303大停電事故中同樣受波及，但兩工業區配送的電路不同，新吉工業區以低汙染產業為主，因停電時間較短，損失較輕，和順工業區以傳統產業為主，因停電時間較長，損失較嚴重，經調查，兩區業者並未估算出明確大筆損失數字。