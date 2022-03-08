新虎尾溪口溼地頻遭傾倒廢棄物，雲林離島工業區服務中心裝設監視器查緝。（吳政展提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉麥寮工業區附近的新虎尾溪口溼地、工業區隔離水道高灘地，之前多次發現被傾倒廢棄物，雲林離島工業區服務中心為了防止類似情形再發生，決定在重要路口裝設全天候監視器，8日提醒民眾不要隨意棄置廢棄物，一旦查獲，將依規定通報環保相關單位處理。

麥寮鄉新虎尾溪與施厝寮大排匯流的大片河口溼地，以及與麥寮工業區隔離水道相連、傍著後安海堤畔的30餘公頃高灘地，雲林離島工業區服務中心人員巡查時，多次發現被不肖民眾傾倒家庭及建築廢棄物，影響環境景觀並破壞生態保育。

服務中心主任吳政展表示，之前中心人員經常在溼地、高灘地巡邏，但此區占地廣闊，實在是防不勝防，為了防止類似情形再發生，決定在重要路口裝設近10支監視器，利用先進技術隨時監控，只要有汽機車經過，監視系統便會將訊息傳送到中心人員的手機，讓肖小無所遁形。

吳政展說，為解決麥寮工業區聯外道路上下班壅塞情況，地方爭取新建跨越隔離水道橋梁與連結雲2線拓寬工程，目前已完成發包。為避免施工期間有人趁機傾倒廢棄物，尤其是防範外縣市偷運大量廢棄物來雲林縣傾倒，設置完善的監視系統有其必要性。

吳政展指出，大型家具廢棄物可聯絡鄉鎮公所清潔隊協助清運，建築廢棄物則須依相關法規請專業環保公司處理，切勿隨意違法亂倒。未來服務中心將加強巡查並設立告示牌，提醒民眾不要棄置廢棄物，也希望大家踴躍檢舉，共同維護地方環境，如發現違規者，將報請環保等相關單位處理。