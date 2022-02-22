終於送走寒流，今晨低溫明顯回升，最冷的地方在台中12.1度。模式模擬今冷空氣減弱，南部、東部白天回溫至20多度，中部以北也有18度。明起鋒面接近，又有一波「大陸冷氣團」南下，氣溫一路下滑、再探10度！

今晨低溫明顯回升，以台中大甲的12.1度來說，已比昨晨高了3至5度；其他地區桃園楊梅12.5度、台南六甲13.1度、花蓮壽豐12.8度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今冷空氣持續減弱，全台脫離低溫特報，但因水氣仍重，感覺偏濕冷。

今水氣仍重，北部、東部雨勢時大時小。（中央氣象局提供）

根據最新模式模擬，明起新一波鋒面報到，緊接著大陸冷氣團南下，各地雨勢加大、氣溫再度下滑，平地低溫回到11度左右。吳德榮指出，鋒面預計周四離開，「雨終於要停了」，僅北部和東部有短暫雨，新竹以南恢復晴時多雲。

不過天氣轉乾後，「輻射冷卻效應」蠢蠢欲動，周四、周五兩天的清晨，新竹、苗栗一帶，以及中台灣局部地區，有降到10度機會，提醒民眾注意。

228連續假期的天氣也出爐，周六起至28日，各地維持晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，由於夜間散熱快，有些地方日夜溫差大，應特別留意氣溫變化。