好塞！228連假第2天 台74湧車潮 12:322022/02/27 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台74線大里二至霧峰東向、國3中投至霧峰南向皆出現大量車潮。（交通部高速公路局提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是228連假第2天，高公局預估國道雙向交通量是平常日的1.3倍，目前南向車流中午前陸續湧現，預估往北返車流下午湧現；部分路段車即時車速不到20公里，包括台74線大里二至霧峰東向、國3中投至霧峰南向皆出現大量車潮。 台中市警察局為維持全市交通順暢，自26日至28日針對國道各交流道匝道、車站、熱門觀光景點、購物商圈等周邊道路規劃疏導措施，呼籲用路人避開尖峰時段，或改搭乘大眾運輸工具紓解車流。 迎228連假車潮 蘇花改隧道區間測速26日正式啟用 228連假保車險 花小錢有100公里道路救援 #228連假 #第2 #預估 #國道 #車流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假前一天 國道「5路段」車流漸增 18:172022/02/25 生活 國10火燒車 烈焰狂竄秒成廢鐵 3人逃生 10:252022/02/27 社會 劍湖山世界 228連假推優惠 04:102022/02/27 產業．科技 228連假首日國道塞爆 部長視察也塞在車陣中 11:502022/02/26 生活 228連假好天氣！早晚溫差逾10度 下波變天日曝 08:052022/02/26 生活 228連假首日 各景區喜迎人潮 04:102022/02/27 地方新聞 228連假 百貨、超市促銷搶客 04:102022/02/26 產業．科技 3月1日起微解封 侯友宜籲民眾228連假出遊勿忘防疫 11:002022/02/27 生活 228連假第2天國五、蘇花路廊順暢 下午將現北返潮 12:052022/02/27 生活 南下墾丁湧車潮 屏警緊急調撥車道因應 12:102022/02/26 生活 228連假北部放晴國道車多 6路段易壅塞多注意 08:412022/02/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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