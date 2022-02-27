今天是228連假第2天，高公局預估國道雙向交通量是平常日的1.3倍，目前南向車流中午前陸續湧現，預估往北返車流下午湧現；部分路段車即時車速不到20公里，包括台74線大里二至霧峰東向、國3中投至霧峰南向皆出現大量車潮。

台中市警察局為維持全市交通順暢，自26日至28日針對國道各交流道匝道、車站、熱門觀光景點、購物商圈等周邊道路規劃疏導措施，呼籲用路人避開尖峰時段，或改搭乘大眾運輸工具紓解車流。