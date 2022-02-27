本周2波冷空氣接力襲台，氣象專家吳德榮表示，周三有一小股東北風增強，冷空氣較弱，北台灣高溫從25度略降回到20度，周四、五回溫，周六另一波東北季風南下，比上波更強，北台灣下探15度，雖未達冷氣團標準，但乍暖還寒，氣溫變化感受會比較劇烈。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周三（3月2日）有小股東北風增強，冷空氣很弱，大台北及東半部有局部短暫降雨，氣溫略降，約20度；周四、五(3、4日)東北風減弱，北台灣天氣好轉、氣溫回升，東半部仍有局部短暫降雨，至於桃園以南周三至周五持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；西半部清晨易有輻射霧，注意行車安全。

吳德榮表示，周六（5日）另一波東北季風南下，大台北及東半部天氣轉變，冷空氣比前波強，北台灣下探15度，最新模擬強度雖未達「冷氣團」等級，但乍暖還寒，氣溫變化感受上會比較劇烈，應注意。但為期末模擬，需再觀察。

近日天氣部分，吳德榮說，強輻射冷卻作用，今天最低溫出現在苗栗頭屋鄉9.8度，今白天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部零星雨，天氣北舒適，約12至24度，南微熱，氣溫12至30度，早晚涼、日夜溫差大。明天、周二（2月28日至3月1日）各地持續晴朗穩定。