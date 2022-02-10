財政部國庫署指出，為防堵春節期間私菸流通，經會同中央及地方查緝機關積極查緝，截至2022年1月底，我國共查獲違法菸品約822萬包，市價約5.2億元，與2021年同期比較，查獲量增加約642萬包，成長355.13％，成果亮麗。

國庫署表示，有鑑於節慶期間為私梟走私高峰，我國自2016年訂定「查緝走私菸品精進執行方案」，統合邊境及市面查緝機關人力及資源，加強查緝，並針對變異新型走私態樣，採取滾動檢討方式因應，迄今已七度檢討精進防杜措施。由於菸稅調漲後，菸品價格上漲提高走私誘因，未來將持續統合強化查緝能量，配合實際需要持續精進查緝措施，以維護市場秩序及國家稅收。

而今年1月私菸查獲數量大幅成長，其中查獲大宗私菸案件包括1月2日於基隆八斗子漁港查獲「海○人號」漁船夾藏私菸約22萬包、1月11日於基隆正濱漁港查獲「秀○星號」雜貨輪夾藏私菸約443萬包、1月12日於嘉義水上鄉查獲地下菸廠產製私菸約39萬包及1月25日於澎湖馬公港查獲「合○號」雜貨輪夾藏私菸約253萬包等4案，合計查獲私菸約757萬包。

國庫署也提醒，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰；輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上1000萬元以下罰金。

※工商時報提醒您：未成年請勿吸菸。