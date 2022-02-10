財政部國庫署表示，各界2021年主動捐贈未指定用途款項予國庫共165筆，總金額達新台幣323萬9766元，為近五年次高。

以近五年民眾捐贈款項至我國國庫情況而言，2017年共58筆、183萬474元；2018年共43筆、37萬3736元；2019年為82筆、182萬4551元；2020年為126筆、523萬3536元。

國庫署指出，受贈款項已依公益勸募條例第6條第1項第2款規定，將前開捐款國庫資訊公開於該署網站，而這些未指定用途捐款將全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用；至於指定用途捐款則由業務主管機關辦理受贈及規劃運用。

為便利捐款者申報所得稅，財政部國庫署透過扣除額電子資料交換系統傳送捐款相關資料至稽徵機關建檔，若捐款國庫時，捐款人有提供身分證統一編號，其辦理綜合所得稅網路申報或查詢時，即可自動帶入捐款國庫扣除額資料，達便民效果。