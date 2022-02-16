不少家長感嘆，現在學校出的題目不是考學生，而是「烤」家長！一名爸爸PO出一份幼兒園元宵燈謎，直呼「求救⋯⋯太難了」，只見20道謎題全用圖案呈現，只寫出8個答案。有網友給出20題的謎底，讓人直呼：太厲害！

一名家長在臉書社團《●【爆廢公社】●》貼出一份幼兒園元宵燈謎，直呼：「求救⋯⋯太難了⋯⋯⋯1、3、13已解」。只見燈謎總共20題，每道謎題都是4個圖案組成，其中8題已寫出答案。不過這份燈謎仍讓許多網友看傻，直呼：「幼稚園的作業都是給家長做的」、「這也太折磨人了」、「這是腦筋急轉彎？太難了吧」、「我中文程度輸給幼兒園～慘」。

不過仍有網友給出正確解答：「1.喜上眉梢2.妖魔鬼怪3.餘音繞樑4.瞎子摸象5.雞飛蛋打6.心照不宣7.人走茶涼8.刀光劍影9.七嘴八舌10.悲喜交加11.雷聲震耳12.捨己救人13.眉目傳情4.豬朋狗友15.一針見血16.愁眉苦臉17.指腹為婚18.一拍即合19.花好月圓20.騎虎難下」，讓其他網友直呼厲害。