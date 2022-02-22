小美告知舊識陳男已有男友，兩人即斷了往來，陳男事後想奪回芳心又怕她逃離竟暴力相向，去年7月間再侵入小美住處闖進2樓，以電擊器攻擊她腹部、膠帶綑綁後，將她拉扯下1樓，小美內褲被拉斷、跌倒導致腳跟骨折，忍痛掙扎爬出屋外呼救，因鄰居聞聲探看，陳男才罷手逃離。台中檢方依妨害自由等罪起訴陳男。

48歲陳男與小美是舊識友人，小美在去年2、3月間告知她已有男友，兩人即未往來。豈料，陳男無法忘懷小美，想要求交往但又怕她見人就逃，竟暴力控制行動，他在同年7月21日中午犯案前先以枕頭巾遮蓋她住處監視器，以免遭追緝。

隨後，他帶電擊器及膠帶徒手扳開紗門侵入，在2樓發現小美，以電擊器電擊她腹部，再以膠帶綑綁，見小美抵抗，竟狠心持續電擊，並強拉到1樓，導致小美摔倒，她腳踝跟骨骨折忍痛掙扎反抗爬出屋外呼救。

鄰居聽到呼救聲出門查看，陳男怕事跡敗露逃離現場，案經小美報案，提出診斷證明及兩人尚在往來期間的對話紀錄。警方到場查扣枕頭巾及膠帶等證物，陳男到案否認強制猥褻，辯稱，他是去談「復合」的，並沒有猥褻女方。

小美出庭時證稱，她的內褲是在拉扯中被拉斷的，也不覺得陳男當時想性侵或猥褻她，她並當庭撤銷傷害及無故侵入住宅告訴。