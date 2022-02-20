陳男的辦公處所遭人潑灑紅漆，警方逮捕吳姓男子訊後依違反社會秩序維護法裁罰。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市萬華區陳姓男子的辦公處所，日前遭潑灑紅漆，陳男一度懷疑與他參選里長有關，警方獲報積極偵辦，但調查後發現，犯案的吳姓男子因借錢遭拒，心生不滿，才會潑漆鬧事，與陳男是否參選無關，陳男見潑漆者是老友，並未提告，警方訊後依違反《社會秩序維護法》裁處。

警方本月6日凌晨2點接獲報案，陳姓男子辦公處所的門窗，停放在門口的轎車，遭人潑灑紅漆，警方一度懷疑與陳男有意參選里長，有心人士刻意製造事端，企圖阻止他參選，案經警方調閱監視器鎖定51歲吳男涉案。

據了解，吳男曾經是職棒球員，20多年前因案遭判刑，失去球員資格，數年前又因酒駕遭逮。被害的陳男得知吳男犯案，表示兩人原本就認識，近來吳男缺錢花用，曾經登門借錢，他並未答應，吳因而心生怨懟。

警方表示，吳男涉犯違反《社會秩序維護法》，污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者，處3000元以下罰鍰。

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