高雄市1名16歲少女因個性外向愛玩，春節期間未告知家人，即離家找友人遊玩並借宿，警方接獲少女家人報案後，和少女取得聯繫，但少女仍不願返家，警方以溫情攻勢告誡少女天寒要住意保暖，外出要戴上口罩，後來得知少女喜歡喝奶茶，警方立即以「喝奶茶」邀約少女碰面，讓少女卸下心防答應返家。

高市少年隊警方指出，該名化名為「小蓉」的16歲少女，因生性活潑愛玩，總喜歡往外面跑，之前有多次不告而別離家的紀錄，春節期間，外出遊玩，心想又會被家人責備，於是借住友人家，家人擔心小蓉的安危，於是報警協尋。

警方和少女聯繫後，少女原本心情不佳，態度極為防備，不願和警方通話，警方後來先傳訊息溝通，詢問少女「有無和家人聯絡？」、「疫情期間要注意自己的健康」、「有沒有去看燈會？」、「天氣冷要注意保暖」等語，軟化少女的態度。

警方和少女聊天當中，得知少女喜歡喝奶茶，於是以「喝奶茶」相約2月9日中午在前金區碰面，少女喝了奶茶後，在警方規勸下，答應返家和家人團圓。