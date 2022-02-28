美國始祖級天后女歌手瑪丹娜（Madonna）63歲仍活躍於舞台上，出道至今擁有許多暢銷歌曲和令人印象深刻的表演，儘管過了花甲之年還是有精緻臉蛋和結實好身材，令外界佩服不已；日前瑪丹娜分享一系列美照，狀態直接回春變16歲少女，面對鏡頭擺出酷樣，但有網友質疑修圖修很大，甚至說一看手臂青筋和皺紋就露餡了。

瑪丹娜近年開始積極經營個人社群，時常在IG分享工作動態或日常點滴，不久前才因一張上身全裸的照片，性感撩人讓網友看了血脈噴張；日前又曬出一系列工作酷照，像是芭比娃娃完美的臉蛋和穠纖合度身材，甚至有網友大讚像是16歲少女。

瑪丹娜日前曬美照狀態好到像是回春變16歲少女，但有部分網友認為修圖修太大，因為手臂青筋和皺紋就露餡。(圖/ 摘自瑪丹娜IG)

不過，有部分網友認為瑪丹娜修圖修很大，63歲的臉但怎麼可能那麼完美精緻，細看手臂就能看到皺紋和突出的青筋，這就足以暴露她的真實狀態；批評也隨之而來，勸她別再修圖，「妳已經很棒了，不需要靠P圖啦」、「什麼時候才能給我們看妳最真實的樣子」、「為什麼不能優雅地老去呢？」。