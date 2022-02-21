張姓男子涉勾結林姓電信業者在6天內以3339支人頭門號向行政院環保署「環保集點平台」詐取667萬7000點，價值約6.7萬元，環保署因發現點數申請異常報警，警方查獲此案。台北地檢署21日依詐欺得利罪起訴張、林2人。

環保署為推動綠色消費循環理念，推動「環保集點平台」，只要新會員初次申請平台，就獲贈送1000點，價值相當於20元，也能憑點數購買綠色商品，或貼有綠色環保標章的商店、旅遊業消費。

起訴指出，2020年5月13日到18日，張男勾結林姓電信業者，透過3339支人頭門號，上網登錄環保集點平台，詐取667萬7000點，價值相當於6萬7000餘元。

但環保署18日上午發現，有人在6天內出現大量異常密集會員申請狀況，進而取消張男部分會員申請。18日晚間，張男再使用1432支人頭門號來申請會員，環保署起疑，要求張男說明，由於張男未出面說明，環保署察覺有異報警。

2020年12月24日，北檢指揮台北市刑大搜索張男、林男2人住處，查扣人頭門號與手機、硬碟、筆電等證物，2人到案後均坦承犯行，張男並稱，他是依據環保署規定申請會員，北檢今依法起訴2人。